Огнем повреждено 75 метров железнодорожного полотна
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В Жамбылской области сошла с рельсов и загорелась цистерна с бензином
ФОТО КОМИТЕТА ПО ЧС

Сегодня ночью в Шуском районе Жамбылской области на станции Шокпар сошла с рельсов цистерна с бензином, произошел пожар, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло в 01:44. С рельсов сошли 60-тонная цистерна с бензином и платформа с контейнером грузового поезда сообщением Алматы-Актогай. Цистерна опрокинулась на бок, произошел разлив бензина с последующим возгоранием.

«Общая площадь охваченная огнем составила 600 кв. м, повреждено 75 метров железнодорожного полотна. Произошла задержка 10 пассажирских поездов, которые находятся на ж/д станциях Шу, Алайгыр, Эспе. Силами КТЖ из 10 ближайших частных жилых домов эвакуировано 42 человека, которые размещены у родственников в селе Шокпар», - сообщили в КЧС.

В 05:20 пожар был ликвидирован. Угрозы населению и жертв нет.

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