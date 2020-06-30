В Жамбылской области сошла с рельсов и загорелась цистерна с бензином

Сегодня ночью в Шуском районе Жамбылской области на станции Шокпар сошла с рельсов цистерна с бензином, произошел пожар, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло в 01:44. С рельсов сошли 60-тонная цистерна с бензином и платформа с контейнером грузового поезда сообщением Алматы-Актогай. Цистерна опрокинулась на бок, произошел разлив бензина с последующим возгоранием.

«Общая площадь охваченная огнем составила 600 кв. м, повреждено 75 метров железнодорожного полотна. Произошла задержка 10 пассажирских поездов, которые находятся на ж/д станциях Шу, Алайгыр, Эспе. Силами КТЖ из 10 ближайших частных жилых домов эвакуировано 42 человека, которые размещены у родственников в селе Шокпар», - сообщили в КЧС.

В 05:20 пожар был ликвидирован. Угрозы населению и жертв нет.