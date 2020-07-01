Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,4 млн

В США число инфицированных превышает 2,6 млн, из них умерли 127,3 тыс. человек. В Бразилии число зараженных превысило 1,4 млн, скончались порядка 59,6 тыс. В России – 646,9 тыс. случаев заражения и 9,3 тыс. летальных случаев; в Индии – 566,8 тыс. заразившихся и почти 16,9 тыс. умерших; в Великобритании – свыше 314,1 тыс. заразившихся и 43,8 тыс. умерших; в Перу – 285,2 тыс. случаев заражения, из них более 9,6 тыс. – с летальным исходом; в Чили – порядка 279,4 тыс. случаев заражения, умерли более 5,6 тыс. заразившихся; в Испании – около 249,3 тыс. зараженных и 28,3 тыс. умерших; в Италии – более 240,5 тыс. инфицированных и 34,7 тыс. смертей; в Иране – 227,6 тыс. заболевших за весь период и 10,8 тыс. умерших.

На первом месте по числу выздоровевших от коронавируса находится Бразилия – порядка 779,2 тыс. человек. На втором месте США – 720,6 тыс., на третьем Россия – порядка 412 тыс. выздоровевших. В десятку стран с наибольшим числом выздоровевших пациентов также входят Индия – 334,8 тыс. человек, Чили – 241,2 тыс., Италия – 190,2 тыс., Иран – 188,7 тыс., Германия – 178,1 тыс., Перу – 174,5 тыс. и Турция – 173,1 тыс. (заболели в этой стране 199,9 тыс. человек).