Компания ТШО до конца года приостановила некоторые проекты из-за пандемии

Приказ от 29 июня опубликовало региональное издание «Лада». В документе говорится, что «в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сохраняющейся неблагополученой эпидемиологической обстановкой на территории Тенгизского месторождения с целью выполнения санитарно-эпидемиологических требований для обеспечения защиты здоровья и жизни работников была произведена вынужденная временная приостановка определенных работ, не относящихся к критически важным для деятельности компании». В этой связи с 1 июля объявлен простой до 31 декабря текущего года. Сотрудникам, которые остались без работы, будут платить 50% от их средней заработной платы.

Как пояснили изданию «Лада», в ТШО «работники, задействованные на временно приостановленных проектах, будут получать заработную плату согласно условиям коллективного договора и в соответствии с требованиями трудового законодательства РК».

«На сегодняшний день данный приказ затрагивает около восьми процентов от общей штатной численности ТОО «Тенгизшевройл», - уточнили в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл».

Производственная деятельность ТШО осуществляется без перебоев.

