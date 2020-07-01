Минздрав расширил перечень препаратов для лечения пациентов с коронавирусом

Министерство здравоохранения расширило перечень препаратов, которые применяются для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщила в среду в ходе брифинга вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова.

«Последняя версия протокола была одобрена два дня назад. Были внесены новые схемы лечения этиотропной противовирусной терапии, расширено количество препаратов до четырех – это «Лопинавир/Ритонавир», он был в схеме лечения, «Хлорохин» или «Гидроксихлорохин», «Ремдесивир» и новый препарат, который широко применяется в Японии и сейчас в Российской Федерации, – это «Фавипиравир», - рассказала Бюрабекова.

Кроме того, отметила она, возможны комбинации схем лечения, однако данные препараты используются только в стационарах.

«На сегодня для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией единым дистрибьютором закуплено 59 наименований лекарственных средств на общую сумму 138,8 млн тенге. Препараты отгружены во все регионы, сумма отгрузки составляет более 128 млн тенге. Есть в наличии у медорганизаций «Лопинавир/Ритонавир» и «Гидроксихлорохин». Закончили процедуры по закупу препарата «Ремдесивир». Уже заключен договор, и в ближайшее время он поступит в стационары, так как этот препарат необходим для лечения только тяжелых форм коронавирусной инфекцией», - добавила вице-министр.

Также СК «Фармация» ведет переговоры с несколькими производителями по закупу «Фавипиравира», в том числе из России.