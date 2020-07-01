Послы Бразилии, Омана и Южной Кореи вручили верительные грамоты Токаеву

Как сообщает пресс-служба президента, верительные грамоты главе государства вручили послы Федеративной Республики Бразилия – Рубем Антонио Корреа Барбоза, Султаната Оман – Мухаммед бен Абдулла бен Салих аль-Бахрани, Республики Корея – Ку Хонг-сок.

Токаев поздравил послов с началом дипломатической работы в Казахстане и отметил, что «у Казахстана великолепные отношения» с этими странами.

«Надеюсь, вы сможете внести вклад в дальнейшее развитие взаимоотношений с Казахстаном. Вы прибыли к нам в сложное время, когда весь мир страдает от пандемии. Казахстан принимает своевременные решения по преодолению этой опаснейшей болезни. Это не так легко, но мы опираемся на международную солидарность, поддерживаем усилия ООН и надеемся, что все страны совместными усилиями преодолеют эту болезнь», - сказал президент.