Число случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 42,5 тысячи

По данным министерства здравоохранения на 1 июля, в Казахстане зарегистрированы еще 1509 зараженных коронавирусной инфекцией, из них 528 человек, у которых проявились с имптомы болезни, и 981 бессимптомный носитель.

Больше всего новых случаев выявлено в Атырауской области – 287 и в Алматы – 195. В Западно-Казахстанской области зарегистрировано 112 новых случаев, в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях – по 111 случаев, в Кызылординской области – 105 случаев, в Карагандинской области – 97 случаев, в Мангистауской области – 83, в столице – 81, в Актюбинской области – 63, в Павлодарской области – 59, в Акмолинской области – 52, в Жамбылской области – 45, в Шымкенте – 43, в Северо-Казахстанской области – 28, в Туркестанской области – 26, в Костанайской области – 11.

Всего в стране к этому моменту зарегистрировано 42 574 случая заражения. Отметим, что с 3 июня Минздрав вел раздельную статистику по симптомным и бессимптомным пациентам, но накануне решил отказаться от этого и включать всех выявленных зараженных в общую цифру.

Вместе с тем второй день ведомство не сообщает о смертельных случаях – их в официальной статистике по-прежнему 188. Выздоровели в стране 13 845 человек.

