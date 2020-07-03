Местами усилится ветер, возможен град
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На большей части Казахстана в выходные пройдут дожди
Фото Жанары Каримовой

На большей части Казахстана 4-6 июля пройдут дожди, местами сильные с грозами, сообщает «Казгидромет».

«Неустойчивый характер погоды будет сохраняться на большей части Казахстана, пройдут дожди, местами сильные с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града. Температура воздуха ночью на севере и центре страны будет постепенно понижаться до 5-10, местами 13 тепла», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, только на западе республики под влиянием сухих воздушных масс с районов Ирана ожидается погода без осадков, температура воздуха повысится ночью до +17+25°C, днем до +32+40°C.

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