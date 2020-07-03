Глава ВКО объявил о закрытии городов Усть-Каменогорск и Семей с 5 июля

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявил, что с 5 июля, когда по всей стране начнут действовать новые карантинные меры, города Усть-Каменогорск и Семей будут закрыты.

«Для того чтобы не допустить самого негативного сценария развития события, мы с 5 июля закроем города Усть-Каменогорск и Семей, сведем к минимуму передвижения людей и транспорта по городам и районам. Все это делается для того, чтобы не допустить контактный способ распространения коронавирусной инфекции. Только самоизоляция показала действенность в борьбе с СОVID-19», - написал Ахметов в Instagram, добавив, что «уже в эти выходные дни важно ограничить передвижение», чтобы «прервать цепь контактов».

«И это крайне необходимо! Чем ответственней мы подойдём к этому процессу, тем быстрее сможем вернуться к нормальной жизни», - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что «за весь период карантинных мер число заболевших в области было 135», а за июнь эта цифра выросла до 710 «и продолжает расти».

Вместе с тем глава региона заверил, что в области «готовы к любому варианту развития событий». По его информации, подготовлены 1700 инфекционных и 2500 провизорных и карантинных коек, а также палаты интенсивной терапии.

«В регионе нет такого населенного пункта, где бы люди не могли получить оперативную медицинскую помощь. Утверждены и отработаны все алгоритмы взаимодействия медицинских учреждений и исполнительной власти», - заверил он.

Ахметов также напомнил, что на период новых ограничений будут функционировать предприятия, продуктовые магазины, аптеки, банки, ЦОНы (по сокращенному графику).

«Мы постараемся максимально обезопасить бизнес от последствий введенных карантинных мер.

В очередной раз прошу вас с пониманием отнестись к ограничениям. Сегодня социальная дистанция, самоизоляция, масочный режим – это минимум, что должны люди сделать для собственной безопасности. Мы же в свою очередь сделали все возможное, чтобы больницы региона были обеспечены необходимой техникой и медикаментами, а врачи – защитными комплектами. Сейчас наша общая задача – вместе соблюдать ограничительные меры и не допустить распространения вируса», - заключил аким ВКО.

Отметим, заместитель премьер-министра накануне на брифинге говорил, что блокпосты на период новых ограничительных мер устанавливать не будут. По решению госкомиссии, будет приостановлено только автобусное пассажирское сообщение между регионами.