200 человек скончались в больницах от коронавируса – Минздрав

Число умерших в Казахстане от коронавируса составляет 200 человек, все они умерли в больницах, сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в службе центральных коммуникаций в пятницу.

«К этому часу в стране зарегистрировано 44 100 случаев коронавирусной инфекции. В среднем в сутки заражаются 1,5 тысячи человек. На сегодня в больницах страны умерло 200 человек от КВИ», - сообщила вице-министр.

Он отметила, что эпидситуация по коронавирусу напряженная не только в Казахстане, но и во всем мире.

«Во многих странах мира идет вторая волна заболевания. В стране (в Казахстане – V) каждый день число людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, растет. В среднем рост количества зарегистрированных случаев за месяц составил 4,5%, в областях рост составил с 2% до 8%» - сообщила Гиният.

Накануне Минздрав сообщил, что теперь будет публиковать данные о летальных случая раз в неделю. Официально в статистике значится пока 188 умерших, но вчера на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой сообщал, что за 1 июля в стране умерли от коронавируса 10 человек, еще 101 больной КВИ – от других заболеваний.

Утром в статистике Минздрава значилось 44 075 случаев заражения коронавирусом за весь период.