В столице открыли монумент Нурсултану Назарбаеву

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия монумента первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в Национальном университете обороны, сообщает Акорда.

«Мир и стабильность, процветание и единство – это результат взвешенной политики Елбасы. В истории каждого государства есть уникальные личности, оставившие неизгладимый след. Долг подрастающего поколения - ценить и уважать их заслуги», - заявил Токаев в своем выступлении.

Он уверен, что установка монумента в Национальном университете обороны является глубоко символичным актом, поскольку Вооруженные силы Казахстана были созданы указом первого президента, и он всегда уделял особое внимание укреплению обороноспособности страны.

«Под его руководством определялись перспективы и задачи армии, приоритеты и механизмы обеспечения национальной безопасности, призванные оградить народ и страну от потенциальных военных угроз. В годы его президентства была разработана законодательная и нормативно-правовая база военного строительства. Были также сформированы структура и состав Вооруженных сил, обеспечено поэтапное перевооружение армии, создавалась современная инфраструктура», - отметил Токаев.

Он добавил, что «только сильное государство с мощными вооруженными силами может сохранить целостность и авторитет».

«Вот почему мы уделяем большое внимание повышению боеготовности нашей армии. Особую роль сегодня играют военное образование и наука. Уверен, что Национальный университет обороны и впредь будет вносить значительный вклад в подготовку квалифицированных кадров», - сказал глава государства.