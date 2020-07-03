Срок выплаты возмещения вкладчикам ликвидированного Qazaq Banki продлили до конца года

Казахстанский фонд гарантирования депозитов принял решение продлить срок действия соглашения с ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» еще на полгода. Вкладчики ликвидированного АО «Qazaq Banki» смогут обратится в банк-агент за выплатой гарантийного возмещения до 24 декабря, сообщает КФГД.

«Выплата возмещения вкладчикам АО «Qazaq Banki» через банк-агент производится с 24 декабря 2018 года. В связи с тем, что не все вкладчики обратились за возмещением, срок выплат через банк-агент неоднократно продлевался до 24 июня 2020 года», - говорится в сообщении на сайте фонда.

За полтора года, банк-агент выплатил вкладчикам Qazaq Banki возмещение на сумму 20,3 млрд тенге, что составило 99% от общей суммы обязательств. На сегодняшний день остаток обязательств перед вкладчиками, которые не обратились за получением гарантийного возмещения, составляет 218 млн тенге. Всего возмещение получили 5 871 вкладчик или 33% от общего числа вкладчиков банка.

Напомним, АО «Qazaq Banki» лишен лицензии на проведение всех банковских операций 27 августа 2018 года. 24 октября 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы принял решение о принудительной ликвидации банка. Решение вступило в законную силу 12 декабря 2018 года, а 13 декабря КФГД объявил о назначении ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» банком-агентом, который за счет средств КФГД выплачивает возмещение.