В Европе провели крупнейшую в истории операцию против организованной преступности

Полиция Франции, Нидерландов и Великобритании провела крупнейшую в истории операцию Venetic против организованной преступности. Благодаря тому, что правоохранители смогли расшифровать секретный чат, задержаны более тысячи человек, изъяты оружие, миллионы фунтов и евро и тонны наркотиков, сообщает Русская служба ВВС .

В Великобритании задержали 746 человек, в Нидерландах – больше 100, во Франции речь также идет о сотнях задержанных. Их имена и роли в преступлениях полиция пока не раскрывает, но известно, что среди них есть полицейские, которых обвиняют в сотрудничестве с криминалитетом. Также задержанные будут обвинены в убийствах и покушениях на убийство, в торговле наркотиками, грабежах и уличных нападениях.

Английское национальное агентство по борьбе с организованной преступностью сообщило, что совместная операция стран длилась с 2016 года и координировалась через Европол. В Великобритании у задержанных изъяты 54 млн фунтов наличными, больше 2 тонн наркотиков, из них 1,5 тонны – кокаина, 28 млн таблеток этизолама (седативное лекарство, в Великобритании его называют «уличный валиум»), 77 единиц оружия, в том числе автоматы Калашникова, а также 55 автомобилей премиум-класса. В Нидерландах также изъяли около 20 млн евро, 8 тонн кокаина и 1,2 тонны метамфетаминов. Франция объявит о результатах операции Venetic позже, так как, по данным национальной жандармерии, она еще не завершена.

Эта операция стала возможна благодаря тому, что полицейским удалось взломать мобильное приложение EncroChat. Разработчиком является легальная компания из Нидерландов. Мессенджер был доступен для телефонов на Android и для аппаратов Blackberry. Услуга стоила около 1,5 тыс. евро за полгода. Компания позиционировала его как абсолютно защищенный от любых внешних воздействий, причем сама предустанавливала мессенджер на новые телефоны и продавала их, скачать приложение просто так нельзя. Более того, приложение на телефоне было скрыто: если нажать кнопку включения телефона один раз, загружалась обычная операционная система, а если дважды – аппарат перезагружался и пользователь получал доступ к чату.

По данным британской полиции, EncroChat использовали более 60 тыс. человек, в том числе 10 тыс. в Великобритании. В национальном агентстве по борьбе с преступностью подозревают, что мессенджер использовался для отмывания денег и незаконной торговли.

В EncroChat до последнего не знали, что за ними ведется слежка. Лишь 13 июня пользователи получили от компании предупреждение о том, что система взломана и что от телефонов с мессенджером надо немедленно избавиться.