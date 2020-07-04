Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн

В США заразились 2,79 млн человек, скончались 129,4 тыс.. Причем количество выявленных случаев за сутки превысило предыдущий антирекорд с начала пандемии и составило 57 497, сообщает ТАСС. До этого наибольшее количество случаев было зафиксировано 2 июля – 55 220. За последние 9 дней такие пиковые показатели регистрировались 7 раз.

В Бразилии – 1,53 млн заразившихся и 61,8 тыс. умерших, в России – 666,9 тыс. заболевших и 9,8 тыс. умерших. В Индии коронавирусом заразились 625,5 тыс. человек, из них скончались 18,2 тыс. Перу и Чили обошли Великобританию и заняли четвертое и пятое места в мире по числу заболевших – 295,6 тыс. и 288 тыс. заразившихся соответственно. А умерли в этих странах 10,2 тыс. и 6 тыс. человек соответственно.

В Великобритании – порядка 285,8 тыс. случаев заражения, 44,2 тыс. человек скончались; в Испании – 250,5 тыс. зараженных и порядка 28,4 тыс. умерших; в Мексике, которая вышла на восьмое место в мире по заболеваемости, обойдя Италию, – 245,2 тыс. зараженных, скончались 29,8 тыс. человек. В Италии всего зарегистрировано порядка 241,2 тыс. случаев заражения и 34,8 тыс. летальных случаев. В Иране – 235,4 тыс. заразившихся, умерли свыше 11,2 тыс. человек.