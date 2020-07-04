На время карантина общественный транспорт Алматы будет заполняться на 50%

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина на время карантина заполняемость общественного транспорта города будет 50%, а в выходные он не будет работать совсем.

В документе говорится, что междугородние автобусные перевозки с 5 июля будут приостановлены, городской общественный транспорт, в том числе метро, а также пригородный транспорт, будет заполняться на 50% в будние дни, а в субботу и воскресенье его работа приостанавливается.

Кафе и рестораны будут работать в формате летних площадок, а в зале должно быть не более 30 посадочных мест. Время работы ЦОНов ограничено – с 9:00 до 16:00, при этом не менее 50% сотрудников переводятся на дистанционную работу. Отделения «Казпочты» будут работать с 8:00 до 14:00, автомойки, СТО, химчистки, ремонт бытовой техники и другие объекты сферы оказания услуг населению – с 10:00 до 17:00. Обменники и ломбарды будут работать в будни и выходные дни с 9:00 до 17:00.

Разрешено работать также аптекам, продуктовым магазинам, рынкам вне зданий, медцентрам (по записи), промпредприятиям с непрерывным производственным циклом, объектам туризма и организациям в сфере оказания услуг по проживанию населения. При этом устанавливается запрет на экскурсии, выезды на природу, за исключением группами не более 3 человек или членов одной семьи. Посещать парки, скверы, набережные, площади можно также группами не более 3 человек или членов одной семьи.

Все остальные объекты работать не будут, массовые мероприятия запрещены.