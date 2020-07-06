Из библиотек Гонконга изъяли книги продемократических авторов

Среди авторов, чьи книги изъяты из библиотек, - 23-летний активист движения за демократию в Гонконге Demosisto Джошуа Вонг, ставший одним из медийных лиц гонконгских протестов. Вступление в силу закона привело к расформированию движения. В частности, изъяты две книги Вонга – «Я не герой» и «Я не ребенок: до и после 18 лет». Первую Вонг написал в 2013 году, она посвящена его многолетнему участию в протестных движениях в Гонконге.

«Не только карательные меры. Закон о национальной безопасности вводит цензуру, как на материке, в этом международном финансовом городе. Хотя мои книги были опубликованы за несколько лет до начала протестов против закона об экстрадиции, сегодня они подверглись цензуре», - прокомментировал Вонг изъятие своих книг.

Также изъяты книги председательницы альянса законодателей-демократов в заксобрании Гонконга. Тани Чань «Мои путешествия в поисках еды и справедливости», вышедшая в 2014 году, и шесть трудов политического теоретика Горация Чин Ван-кана Чин Вана, отстаивавшего необходимость широкой автономии Гонконга и больше известного под псевдонимом Чин Ван. Его называют основоположником современного локализма – исторического учения, которое ставит на первый план мировой истории общественные институты местного уровня. В книге «Гонконг как город-государство», вышедшей в 2011 году, Чин Ван анализирует политический подход Пекина к перешедшему в его руки от Британии Гонконгу и отвечает на него философией локализма, предлагая горожанам всегда ставить свои интересы на первое место. В списке цензурированных книг также работы ученого о суверенитете города-государства.

Член исполнительного совета Гонконга Ронни Тонг Ка-Ва заявил, что изъятие книг на период проверки не ущемляет ничьи права: «Государственным учреждениям было бы неправильно и незаконно поощрять чтение текстов, которые могут побудить людей нарушить закон, поэтому я не считаю, что их изъятие из общественной библиотеки – это неправильно».

Закон «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга» вступил в силу 30 июня. Он дает китайским властям широкие возможности для ограничения гражданских свобод в автономии, в том числе предусматривает ответственность за призывы к сепаратизму и разжигание ненависти к действующим властям, будь то коммунистическая власть в Пекине или лояльное ему правительство Гонконга. За преступления, угрожающие нацбезопасности, жителям Гонконга теперь может грозить пожизненное заключение.