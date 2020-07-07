114,8 млрд тенге получил Минздрав на борьбу с коронавирусом

На борьбу с коронавирусной инфекцией министерству здравоохранения выделено 114 млрд 826 млн тенге, из которых 40,5 млрд тенге – из резерва правительства, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Алексей Цой.

«В целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции всего министерству здравоохранения было выделено средств на общую сумму 114 млрд 826 млн тенге, из них 40 млрд 58 млн – из резерва правительства. Конкретно на приобретение средств индивидуальной защиты – 21 млрд 184 млн, 2 млрд 30 млн – на закуп лекарственных средств, медицинских изделий, 2,5 млрд тенге – на закуп лабораторного оборудования, тест-систем для определения коронавируса, 100 млн тенге – на закуп услуги по разработке и выпуску наборов реагентов для выявления коронавируса, 13,7 млрд тенге – на услуги по оказанию лабораторных исследований методом ЦПР, 310 млн тенге – закуп аппаратов ИВЛ отечественного производства для оснащения автомобилей скорой медпомощи, 131 млн тенге – на эвакуацию граждан», - перечислил расходы Цой.

Он также отметил, что из средств республиканского бюджета выделено 74 млрд тенге, из которых 19,5 млрд – на медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями в инфекционных и провизорных и карантинных стационарах, 40,4 млрд – на стимулирование работников, задействованных в проведении карантинных мероприятий, 14,8 млрд тенге – на создание трех быстро возводимых комплексов для размещения инфекционных больниц.

Вместе с тем министр заверил, что регионы обеспечены необходимым объемом средств индивидуальной защиты – этот процесс идет бесперебойно, и поставки постоянные.

«Сейчас правительством дополнительно выделены средства для того, чтобы закрыть ближайшие месяцы, то есть закупить заранее, чтобы в наличии у нас средства индивидуальной защиты были постоянно в бесперебойном обеспечении», - добавил Цой.