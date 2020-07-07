На остальной территории республики пройдут кратковременные дожди
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Сильная жара ожидается на западе и юге Казахстана
Фото Жанары Каримовой

На западе и юге Казахстана 7-9 июля местами ожидается сильная жара, на остальной территории республики пройдут кратковременные дожди, сообщает «Казгидромет».

«Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части Казахстана, пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможен град, на востоке в начале периода местами сильный дождь, туман. Местами усиление ветра, на юге – с пыльными бурями», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, температура воздуха по республике постепенно повышается, а на западе и юге местами ожидается сильная жара.

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