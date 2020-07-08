Вдвое сокращаются затраты на покупки новых самолетов
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Lufthansa сократит руководящие и административные позиции
Фото Ирины Гумыркиной

Немецкая авиакомпания Lufthansa в рамках нового этапа реструктуризации, направленного на сокращение издержек для выхода из кризиса, связанного с пандемией COVID-19, сокращает руководящие и административные позиции, пишет «Коммерсантъ».

Компания намерена сократить число руководящих позиций на 20%, а количество административных позиций – на 1 тыс. При этом Lufthansa заявила, что будет максимально избегать сокращения рабочей силы.

Кроме того, Lufthansa Group вдвое сократит затраты на покупки новых самолетов.

Государственный план помощи на 9 млрд евро должен помочь сохранить операции компании, оказавшейся в острейшем кризисе из-за прекращения полетов во время пандемии коронавируса. В рамках первого этапа реструктуризации, объявленного в апреле, Lufthansa решила сократить свой авиапарк на 100 самолетов и пока не возобновлять операции своего бюджетного подразделения Germanwings.

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