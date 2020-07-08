В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 51 тысячу

За 7 июля в Казахстане, по данным министерства здравоохранения, коронавирусная инфекция выявлена у 1 376 человек, из них 529 – с симптомами болезни и 847 – бессимптомные носители.

Больше всего новых случаев выявлено в Атырауской области – 264. В Карагандинской области зарегистрировано еще 184 случая заражения, в Восточно-Казахстанской области – 135, в Алматы – 143, в Западно-Казахстанской области – 86, в Мангистауской области – 82, в Жамбылской области – 77, в столице – 73, в Шымкенте – 65, в Алматинской области - 59, в Павлодарской области – 47, в Костанайской области – 42, в Кызылординской области – 31, в Акмолинской области – 28, в Северо-Казахстанской области – 28, в Актюбинской области – 22, в Туркестанской области – 10.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 51 059, выздоровели 16 928 человек, скончались, по данным Минздрава на 6 июля, 264 пациента. Еще порядка 110 летальных случаев находятся на изучении комиссий.

