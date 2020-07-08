В Алматы пытались незаконно продать свыше 9 тыс. ПЦР-тестов

Жителей Алматы задержали по подозрению за незаконную продажу ПЦР-тестов на COVID-19, сообщил комитет по финансовому мониторингу министерства финансов в Facebook .

«7 июля текущего года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований по городу Алматы комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с сотрудниками ДП и ДГД города Алматы изобличены и задержаны лица, организовавшие продажу медицинских ПЦР-тестов (COVID-19) без разрешающих документов на предпринимательскую деятельность», - говорится в сообщении, при этом не уточняется точное число задержанных.

По данным ведомства, они пытались незаконно реализовать 7 тыс. ПЦР-тестов на общую сумму 32,9 млн тенге. А в ходе проверки был установлен автотранспорт, в котором дополнительно обнаружено и изъято 2 225 ПЦР-тестов производства КНР.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 214 ч. 1 УК РК (незаконное предпринимательство).