В этой работе будут задействованы также общественные организации
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Антикоррупционная служба проведет анализ коррупционных рисков «СК-Фармация»
Фото sk-pharmacy.kz

Антикоррупционная служба начала внешний анализ коррупционных рисков «СК-Фармация», сообщила пресс-служба агентства по противодействию коррупции.

«7 июля агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции начат внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО «СК-Фармация», который продлится до 31 июля. Анализ проводится сотрудниками антикоррупционной службы, работниками СК-Фармация и представителями общественных организаций», - говорится в сообщении.

С учетом того, что «анализируемая сфера является актуальной и чувствительной для населения», ведомство просит направлять «сведения об известных административных барьерах, входящих в компетенцию «СК-Фармации», а также причинах и условиях, способствующих коррупции», на электронные адреса s.ayaganova@anticorruption.gov.kz, s.aidarbekov@sk-pharmacy.kz и на WhatsApp по номеру 8 707 987 98 33.

«Данная информация будет использована для выявления коррупционных рисков и выработки рекомендаций по их устранению», - заверили в антикоррупционной службе.

В целом здесь просят граждан сообщать о случаях коррупции в колл-центр 1424 «в режиме 24/7».

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