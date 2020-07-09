Реальный эффект от введенных мер будет виден через две недели, отметил Цой
Минздрав будет рассматривать вопрос о продлении или ужесточении карантина в Казахстане
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

Министерство здравоохранения будет рассматривать вопрос о продлении действующих сейчас ограничений либо об ужесточении карантина ближе к 19 июля. Об этом глава ведомства Алексей Цой сообщил в четверг на брифинге в службе центральных коммуникаций.

«Что касается продления карантина. Изначально, когда было внесено предложение, были учтены пожелания граждан, чтобы режим мог быть максимально адаптирован, в том числе под бизнес-сообщество, но в то же время имел ограничительные мероприятия, которые помогут справиться с этим резким пиком заболеваемости. Оценка ближайшая, или вообще любая, она должна быть связанная с инкубационным периодом, то есть 14 дней», - сказал Цой.

Он добавил, что ведомство сейчас «уже какие-то промежуточные результаты» смотрит, но реальный эффект будет виден «ближе ко второй неделе либо сразу после».

«То есть когда мы проведем оценку уже к завершению карантина, будет понятно, продлится он, либо меры будут ужесточены. Эти моменты мы сейчас прорабатываем, смотрим вместе с нашими учеными и нашими иностранными коллегами», - отметил министр.

Напомним, что с 5 июля в стране введены карантинные ограничения на две недели.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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