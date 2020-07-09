Фанатов ПЦР-тестирования в Казахстане нет – Минздрав

Процедура ПЦР-тестирования не совсем приятная, и в Казахстане нет фанатов, готовых проходить ее каждый день, заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой. Он также заверил, что чиновники, включая первого и второго президентов, сдают тесты на равных с гражданами условиях и только по показаниям.

«Поверьте, те же самые сотрудники госорганов и других систем, они в таких же условиях, как и все граждане, бегают и ищут такое же тестирование…. Поэтому здесь есть четкие показания, и независимо – это глава государства, Елбасы или это какие-то наши госслужащие или граждане, есть четкие требования (для сдачи теста – V)», - заявил Цой.

Он трижды заверил, что желающих постоянно проходить ПЦР-тестирование в Казахстане нет, так как это не очень приятная процедура. И люди, наоборот, «боятся к ней подходить, потому что не очень приятно ее делать».

«Поверьте, сейчас таких фанатов нет, которые бы хотели каждый день проходить эту процедуру. Поверьте мне, я пару раз проходил эту процедуру, да. Но не каждый захочет ее регулярно делать», - еще раз заверил министр.

Он также еще раз напомнил, что ПЦР-тесты граждане сдают только по эпидпоказаниям, так как «бессмысленно тестироваться просто так».

«Условно говоря, если я здоровый, и я буду это проходить и делать (ПЦР – V), то это мне ничего не даст. Для собственного успокоения это тоже не помогает, потому что можно выйти, с кем-то поздороваться, почесать нос, и уже этот вирус будет у тебя», - заключил глава Минздрава.