Республиканский бюджет в этом году недополучит 1,7 трлн тенге – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в этом году республиканский бюджет недополучит 1,7 трлн тенге доходов. Сейчас помогает достичь устойчивости Нацфонд. Однако со следующего года трансферы из него должны быть только на конкретные цели.

«Карантин и снижение цен на нефть привели к резкому сокращению доходов бюджета. Потери доходов республиканского бюджета на 2020 год оцениваются в 1,7 трлн тенге. Сейчас устойчивость бюджета достигается за счет трансфертов из Национального фонда. На этот год размер гарантированного трансферта из Нацфонда был увеличен до 4,7 трлн тенге», - сказал Токаев в пятницу на расширенном заседания правительства.

Он заявил, что с 2021 года трансферты из Нацфонда должны носить «только целевой характер».

«Они могут быть направлены исключительно на решение социальных проблем и инфраструктурное развитие», - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что обеспечение стабильности бюджета должно начинаться, прежде всего, с сокращения неэффективных расходов. И работа по оптимизации расходов бюджета на следующий год уже ведется, планируется сократить 1,6 трлн тенге.

«В сложившейся ситуации это неплохой показатель», - уверен Токаев.

Другим важным вопросом президент считает стабильность финансовой системы.

«Нацбанк считает финансовую систему достаточно стабильной. Однако рост идет в сфере потребительского кредитования, кредиты реальному сектору экономики не растут. Мною даны поручения Агентству (по регулированию и развитию финансового рынка – V) и Нацбанку увеличить доступность кредитования для бизнеса», - сказал Токаев.

Кроме этого, по его словам, правительству и Нацбанку поручено «активизировать работу по развитию рынка государственных ценных бумаг, вхождению в международные индексы».

«Это повысит привлекательность тенговых активов для зарубежных инвесторов, снизит стоимость заимствования и даст толчок развитию финансового рынка», - считает президент.