Токаев поручил разработать дополнительные меры поддержки отраслей и населения на случай ухудшения экономической ситуации

Введение новых карантинных мер может еще более усложнить ситуацию в экономике, поэтому правительству нужно разработать дополнительные меры поддержки отраслей и населения, заявил в пятницу на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Есть возможность определить финансовые приоритеты. Главное – это экономика и занятость. В первую очередь следует обеспечить эффективную реализацию уже принятых антикризисных решений. Надо иметь ввиду, что введение новых карантинных мер может еще более усложнить ситуацию в экономике. У правительства должен быть соответствующий план действий», - сказал Токаев.

«Поручаю правительству и Нацбанку проработать пакет дополнительных мер поддержки отраслей и населения на случай ухудшения ситуации. В то же время господдержка должна быть направлена на получение максимального эффекта», - добавил президент.

Он заверил, что «деньги на борьбу с кризисом есть», а «снижение объемов производства обрабатывающей промышленности, строительных работ и инвестиций Токаев считает неоправданным.

«Правительству нужно исправлять ситуацию», - подчеркнул президент.

Токаев также отметил, что для поддержки МСБ принят ряд беспрецедентных антикризисных мер, однако в восьми регионахв допущено снижение количества действующих субъектов МСБ, наибольшее сокращение отмечается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях.

По мнению Токаева, пандемия коронавируса способствовала появлению новых ниш, возможностей. Поэтому помимо максимального насыщения внутреннего рынка, Казахстан должен создать «конкурентоспособный экспортный товар и обеспечить его доставку на рынки в самые короткие сроки».

«Важно не прекращать работу по привлечению прямых иностранных инвестиций. Инвесторы ищут стабильную среду, новые ниши для вложения, поэтому необходимо полноценно использовать имеющиеся возможности нашей страны», - добавил президент.

Что касается бизнеса, то в этом направлении необходимо контролировать его встречные обязательства в части сохранения занятости и зарплаты, подчеркнул Токаев и поручил в этой связи правительству и НПП «Атамекен» в течение двух месяцев завершить работу по обеспечению цифрового контроля встречных обязательств бизнеса.

Премьер-министр Аскар Мамин в свою очередь подчеркнул, что правительством будет продолжена реализация контрцикличной макроэкономической политики с облегчением налоговой нагрузки на бизнес и направлением расходов бюджета на поддержание экономической активности. Также будет продолжена работа по развитию человеческого капитала, реализация институциональных реформ, созданы условия для массированного привлечения прямых иностранных инвестиций и развития цифровой инфраструктуры.

«Правительством будут приняты все необходимые меры, направленные на решение задач по стабилизации экономики, обеспечению устойчивости уровня занятости и поддержке доходов населения», - заявил он.