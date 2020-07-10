Подозреваемые задержаны
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В Караганде выявили факты незаконной продажи экспресс-тестов на коронавирус и лекарств

Сотрудники полиции задержали 37-летнего карагандинца, продававшего у себя в гараже экспресс-тесты на коронавирус, сообщает Polisia.kz.

«В ходе осмотра помещения полицейские изъяли: экспресс-тесты на выявление СOVID-19 – 275 штук; медицинские маски – 1650 штук; медицинские перчатки – 11 200 штук; одноразовые простыни – 200 штук», - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, выявлен факт незаконной продажи лекарственных средств. По данным полиции, нелегальной реализацией медикаментов занималась представительница ТОО, которое по документам занимается поставкой лекарств в городские аптеки.

«Но лекарственные препараты так и не поступили в аптеки – женщина решила продавать их в розницу по более завышенной цене. У нее изъяты коробки с препаратами «Центрифаксон» и «АЦЦ-600», - указывается в сообщении.

Всего с 5 июля сотрудники департамента полиции Карагандинской области выявили 18 фактов незаконной реализации лекарственных средств и медицинских изделий.

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