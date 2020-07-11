Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 1,8 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились уже 12,46 млн человек, умерли порядка 559,5 тыс.

В США число инфицированных превышает 3,18 млн, в Бразилии – 1,8 млн, в Индии достигло 793,8 тыс. Умерли в этих странах 134, тыс., почти 70,4 тыс. и 21,6 тыс. человек. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, в этих странах, больше всего пострадавших от пандемии, нет никаких признаков ее замедления.

В России общее число случаев достигло 712,8 тыс., умерли 11 тыс.; в Перу – 319,6 тыс. заболевших и 11,5 тыс. умерших; в Чили – порядка 309,3 тыс. случаев заражения и порядка 6,8 тыс. летальных случаев; в Великобритании – порядка 689,7 тыс. случаев заражения, умерли 44,7 тыс. человек; в Мексике – порядка 289,2 тыс. заболевших и порядка 34,2 тыс. умерших; в Испании – 253,9 тыс. случаев заражения и 28,4 тыс. летальных случаев; в Иране – 252,7 тыс. заболевших и порядка 12,5 тыс. умерших.

ВОЗ заявляет, что эпидемиологическая ситуация в мире в целом становится хуже. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус указал, что пандемия коронавируса не взята под контроль в большинстве стран мира, и ситуация усугубляется. По его словам, за последние шесть недель число заболевших по всему миру выросло вдвое, а успехи тех или иных стран в борьбе с COVID-19 не обязательно связаны с развитостью их систем здравоохранения.

«Вирус нанес колоссальный ущерб здравоохранению в некоторых самых богатых странах мира, в то время, как страны с весьма скромными возможностями успешно справляются с ситуацией», - отмечает глава ВОЗ.

Ухудшение ситуации наблюдается и в ЮАР. Здесь эпицентром эпидемии стала провинция Гаутенг. А всего с начала эпидемии в Южно-Африканской стране заболели почти 250,7 тыс. человек, умерли – 3 860 человек.

В Иране, по данным Би-би-си, в ряде провинций объявлен «красный» уровень эпидемиологической угрозы, жителям других регионов не рекомендуется посещать зараженные области.

Тем временем в Гонконге с понедельника из-за резкого скачка заболеваемости коронавирусом закрываются все средние школы. 10 июля в Гонконге было зарегистрировано 38 новых случаев коронавируса, 32 их них – стали результатом передачи между жителями территории.