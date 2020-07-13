По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 12,8 млн, умерших – 568 тыс. Выздоровели в мире более 7 млн человек.

В США число заразившихся коронавирусом превысило 3,3 млн, умерли более 135,1 тыс. человек, выздоровели свыше 1 млн – страна по этому показателю находится на втором месте в мире. На первом месте – Бразилия, где выздоровели более 1,2 млн человек из общего числа зараженных свыше 1,8 млн. Скончались в стране 72,1 тыс. заболевших. В Индии – 849,5 тыс. случаев заражения, более 22,6 тыс. летальных случаев и 534,6 тыс. выздоровевших.

В России число заразившихся превысило 726 тыс., умерли 11,3 тыс. человек, выздоровели – 500,2 тыс. В Перу 326,3 тыс. случаев заражения, 217,1 тыс. заболевших выздоровели, порядка 11,9 тыс. умерли. В Чили число инфицированных за все время пандемии превысило 315 тыс., умерли почти 7 тыс. человек, выздоровели 283,9 тыс. Мексика вышла на седьмое место в мире по числу заболевших коронавирусом, обойдя Великобританию – более 295,2 тыс. Скончались в этой стране 34,7 тыс. заразившихся, выздоровели 229,8 тыс. В Великобритании общее число заразившихся достигло 291,1 тыс., умерли 44,9 тыс. заболевших, выздоровели всего порядка 1,4 тыс.

На девятое место в мире по числу инфицированных COVID-19 вышла Южно-Африканская Республика, обойдя Испанию и Иран – 276,2 тыс. зараженных. Иран занимает десятое место – 257,3 тыс. зараженных. Умерли в этих странах 4 тыс. и 12,8 тыс. заболевших соответственно.