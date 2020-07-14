82% полигонов в Казахстане не соответствуют экологическим и саннормам
Минэкологии предложило разработать типовые проекты строительства полигонов ТБО
Фото Руслана Телегина

Тамара Вааль, Vласть

82% полигонов твердо-бытовых отходов в Казахстане не соответствуют санитарным нормам, да и в целом все полигоны исчерпали свою мощность. Поэтому министерство экологии, геологии и природных ресурсов во вторник в ходе заседания правительства предложило разработать для городов и сел типовые проекты строительства таких полигонов.

«В стране практически исчерпаны мощности полигонов. 82% из 3,3 тыс. полигонов не соответствуют экологическим и санитарным нормам. В этой связи просим акиматы привести в соответствие экологическим требованиям полигоны ТБО; определить эксплуатирующую организацию и улучшить материально-техническую оснащенность с привлечением инструментов ГЧП либо частных инвестиций; принять соответствующие меры по строительству новых полигонов, где это необходимо», - попросил министр Магзум Мирзагалиев.

Он напомнил, что в настоящее время на 3,3 тыс. полигонах страны накоплено более 125 млн тонн ТБО. Ежегодно образуется порядка 5 млн тонн отходов.

«Для сокращения расходов бюджетных средств мы предлагаем совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития разработать упрощенный типовой проект строительства полигонов ТБО для городских и для сельских районов», - также предложил министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что годами не решается вопрос растущего количества стихийных свалок.

«В рамках космомониторинга АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» на 11 июля выявлено более 7,5 тыс. свалок во всех регионах страны. Нами совместно с акиматами разработаны планы их ликвидации», - добавил Мирзагалиев.

В этой связи он попросил премьер-министра Аскара Мамина «поручить акиматам в месячный срок ликвидировать незаконные свалки».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Минздрав заявляет о стабилизации ситуации с COVID-19 в Казахстане с ежесуточным приростом 1700-1800 случаев
Новости
Порядка 4,1 тыс. аппаратов ИВЛ потребуется Казахстану для больных коронавирусом – Цой
Новости
Начать учебный год дистанционно считает целесообразным глава Минздрава
Просматриваемые
Новости
Карантин в Казахстане будет продлен до конца июля – Токаев
Новости
Нуждающимся казахстанцам в июле выплатят по 42 500 тенге – Токаев
Новости
ВОЗ считает коронавирус причиной вспышки пневмонии в Казахстане
Новости
Горздрав столицы продолжает утверждать, что ежедневно в городе госпитализируют 200-300 пациентов с пневмонией
Новости
Токаев поручил уволить руководство фонда медстрахования и «СК-Фармация»
Новости
Руководители Фонда медстрахования и СК-Фармация подали в отставку