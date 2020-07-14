Минэкологии предложило разработать типовые проекты строительства полигонов ТБО

82% полигонов твердо-бытовых отходов в Казахстане не соответствуют санитарным нормам, да и в целом все полигоны исчерпали свою мощность. Поэтому министерство экологии, геологии и природных ресурсов во вторник в ходе заседания правительства предложило разработать для городов и сел типовые проекты строительства таких полигонов.

«В стране практически исчерпаны мощности полигонов. 82% из 3,3 тыс. полигонов не соответствуют экологическим и санитарным нормам. В этой связи просим акиматы привести в соответствие экологическим требованиям полигоны ТБО; определить эксплуатирующую организацию и улучшить материально-техническую оснащенность с привлечением инструментов ГЧП либо частных инвестиций; принять соответствующие меры по строительству новых полигонов, где это необходимо», - попросил министр Магзум Мирзагалиев.

Он напомнил, что в настоящее время на 3,3 тыс. полигонах страны накоплено более 125 млн тонн ТБО. Ежегодно образуется порядка 5 млн тонн отходов.

«Для сокращения расходов бюджетных средств мы предлагаем совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития разработать упрощенный типовой проект строительства полигонов ТБО для городских и для сельских районов», - также предложил министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что годами не решается вопрос растущего количества стихийных свалок.

«В рамках космомониторинга АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» на 11 июля выявлено более 7,5 тыс. свалок во всех регионах страны. Нами совместно с акиматами разработаны планы их ликвидации», - добавил Мирзагалиев.

В этой связи он попросил премьер-министра Аскара Мамина «поручить акиматам в месячный срок ликвидировать незаконные свалки».