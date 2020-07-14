Ранее МОН сообщил о дистанционном обучении для школьников
Колледжи и вузы начнут новый учебный год в дистанционном формате – Аймагамбетов
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Студенты колледжей и высших учебных заведений начнут обучение с 1 сентября в дистанционном формате, как и школьники, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. При этом традиционное образование будет сохранено по индивидуальному графику.

«По высшему образованию. Обучение преимущественно будет организовано в дистанционном формате. Традиционный формат будет по индивидуальному графику, например, для лабораторных работ, для докторантуры, для производственного обучения, для профессиональной практики и только по некоторым специальностям. В целом по уровню высшего образования обучение будет вестись в дистанционном формате», - заявил Аймагамбетов.

Такая же схема обучения будет действовать и для студентов колледжей. Традиционный формат по индивидуальному графику для них будет сохранен при организации производственного обучения, профессиональной практики – «в основном для обучающихся первых и последних курсов».

Вместе с тем в колледжах, расположенных в отдаленных населенных пунктах, обучение будет проводиться в традиционном формате, но «если будет соответствующая благоприятная эпидемиологическая ситуация».

Сегодня на заседании правительства Асхат Аймагамбетов говорил, что учебный год 1 сентября предлагается начать в дистанционном формате в 1-11 классах, за исключением отдаленных сельских малокомплектных школ.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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