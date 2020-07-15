Первая фаза испытаний американской вакцины от коронавируса дала позитивные результаты

Результатом первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса, разрабатываемой американской биотехнологической компанией Moderna, стало усиление иммунитета к инфекции у всех участников тестирования, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие данные, опубликованные в авторитетном американском медицинском журнале New England Journal of Medicine.

В испытаниях принимали участие 45 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Их разделили на три группы по 15 человек, испытуемым в каждой из трех групп дважды с разницей в 28 дней давали вакцину mRNA-1273 в разной дозировке – 25 , 100 и 250 микрограммов соответственно. После первого вакцинирования у всех участников испытаний появились антитела к коронавирусу в количестве, пропорциональном дозировке вакцины. После повторного приема их число увеличилось в несколько раз, причем наиболее сильно – в группе испытуемых, принимавших наименьшую дозу вакцины. При этом примерно у половины испытуемых были выявлены побочные эффекты: усталость, озноб, головная боль, боль в мышцах, болезненные ощущения непосредственно в месте ввода вакцины. Наиболее часто побочные эффекты проявлялись после повторного приема.

«Результаты исследования подтверждают необходимость дальнейшей разработки этой вакцины», - отмечают исследователи.

Ранее власти США выделили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Также администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн – фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились 13,27 млн человек. Умерли свыше 577 тыс., выздоровели 7,36 млн. В США зарегистрировано 3,42 млн случаев COVID-19, умерли свыше 136,4 тыс. заболевших.