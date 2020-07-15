В Казахстане число подтвержденных случаев коронавируса достигло 63,5 тысяч

Больше всего новых случаев подтверждено в столице – 250, в Алматы – 229, в Актюбинской области – 196, в Атырауской области – 179, в Восточно-Казахстанской области – 139, в Карагандинской и Западно-Казахстанской областях – по 98 случаев, в Павлодарской области – 88, в Алматинской области – 82, в Жамбылской области – 79, в Северо-Казахстанской области – 75, в Кызылординской области – 53, в Костанайской области – 45, в Акмолинской области – 42, в Туркестанской области – 40, в Мангистауской области – 38, в Шымкенте – 28.

С 13 марта в Казахстане подтверждено 63 514 случаев коронавируса, скончались, по информации министра здравоохранения Алексея Цоя, которую он озвучил накануне, 396 человек. Кроме того, еще 101 зараженный, по данным на начало июля, умер от других болезней. Выздоровели 38 008 человек, из них 2 097 – за минувшие сутки.