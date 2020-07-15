3 млрд тенге направят на оснащение больниц и лекарственное обеспечение в Алматинской области

Для больниц Алматинской области приобретут аппараты ИВЛ, рентгены, кислородные концентраты, на это будет выделено 3 млрд тенге из местного бюджета – такое решение принято депутатским корпусом, сообщает Sputnik Казахстан .

На внеочередной сессии маслихата при пересмотре бюджета на 2020-2022 годы глава области Амандык Баталов внес предложение о поставке в регион дополнительного медоборудования для борьбы с коронавирусом на сумму 3 млрд тенге.

«Из общей суммы 2 млрд тенге направят на приобретение 150 аппаратов искусственной вентиляции легких, передвижных рентгенов и кислородных концентратов. 500 млн тенге – на покупку медикаментов. 400 млн – на закуп аппаратов компьютерной томографии», - проинформировал Баталов.

Еще 700 млн тенге на приобретение «различного жизненно важного сейчас оборудования» будет выделено из резерва.