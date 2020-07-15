Скончался первый замакима Туркестанской области

"Безвременно ушел из жизни на 57 году первый заместитель акима Туркестанской области Косман Каиртаевич Айтмуxаметов. Выражаю искренние соболезнования семье и близким", - написал Калкаманов, не уточнив причину смерти.

Секретарь Совбеза Асет Исекешев в свою очередь написал в своем Facebook, что причиной смерти Айтмухаметова стал коронавирус. "К сожалению, с каждым днем жертв коронавируса становится все больше. По всему миру. У нас в стране. Сегодня мы потеряли еще двух коллег, с которыми я работал в бытность акимом столицы", - написал он о Айтмухаметове и главном травматологе Казахстана Нурлане Батпенове, о кончине которого также стало известно в среду.

Исекешев выразил соболезнования их семьям.

Айтмухаметов работал в частном секторе, с 2009 года был замакима Акмолинской области, в 2013 году возглавил ее. Спустя год был назначен вице-министром регионального развития, после - председателем комитета по делам строительства и ЖКХ. В 2014-2019 годах был замакима Астаны. С февраля 2019 года работал первым замакима Туркестанской области.