В Бразилии количество заразившихся коронавирусом превысило 2 млн человек

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 13,7 млн человек, скончались порядка 588,4 тыс.

В США зарегистрировано свыше 3,5 млн случаев заражения и порядка 138,3 тыс. летальных случаев. В Бразилии число заразившихся превысило 2 млн, скончались порядка 76,7 тыс. В Индии – более 968,8 тыс. случаев заражения, умерли 24,9 тыс. человек. В России подтверждено 751,6 тыс. случаев заражения, умерли 11,9 тыс. заразившихся.

Перу занимает уже пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом – порядка 341,6 тыс., а ЮАР – шестое, в стране заболели 324,2 тыс. человек. Чили и Мексика вышли на седьмое и восьмое места соответственно – в этих странах подтверждено 323,7 тыс. случаев и 317,6 тыс. случаев соответственно.

Великобритания опустилась на девятое место в мире – 294,1 тыс. заболевших, но продолжает занимать третье место в мире по смертности – 45,2 тыс. умерших. Иран по-прежнему на десятом месте в мире по числу зараженных – более 267 тыс., а умерли в стране 13,6 тыс. заболевших.

Италия занимает пятое место в мире по числу умерших от коронавируса и его последствий – более 35 тыс. (всего в стране заразились 243,7 тыс. человек), Франция на шестом месте – 30,1 тыс. (211,1 тыс.), Испания на седьмом – 28,4 тыс. (258,8 тыс.).