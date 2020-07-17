Минобороны прорабатывает вопрос выплаты надбавок военным медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом

Министерство обороны Казахстана отреагировало на жалобы персонала военного госпиталя в Алматы, перепрофилированного в инфекционный для лечения пациентов с коронавирусом, и пообещало рассмотреть вопрос выплаты им надбавок.

«По факту выступления 16 июля отдельных представителей гражданского персонала военного госпиталя г. Алматы касательно выплаты им ежемесячной надбавки за участие в противоэпидемических мероприятиях, необходимо отметить, что такого рода вопросы относятся к внутренним вопросам оборонного ведомства, существует установленный общевоинскими уставами порядок их рассмотрения и решения. Данный вопрос находится на строгом контроле министра обороны», - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что «военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил – это мотивированные и патриотично воспитанные граждане, исполняющие свой долг защитников Отечества на различных «полях сражений» и военные медики – не исключение». Однако заверили, что ведомство «выполняет все обязательства, предусмотренные действующим законодательством, и занимается решением вопроса надбавок медперсоналу, задействованному в борьбе с инфекцией».

«Решение данного вопроса и изменение нормативно-правовой базы зависит не только от министерства обороны и требует определенного времени. Если законные права гражданских служащих Вооруженных сил были нарушены, то виновные будут привлечены к ответственности. Все положенные по закону надбавки будут своевременно выплачены», - отмечается в сообщении.

Кроме того, по жалобам на условиям проживания, питания, обеспечения средствами индивидуальной защиты, организации отдыха и быта начата служебная поверка. При этом в Минбороны отметили, что «не все перечисленные проблемные вопросы относятся к компетенции военного ведомства, ряд из них находятся в ведении местных исполнительных органов».

«Что же касается выдвижения требований, выходящих за пределы правого поля, тем более угроз прекратить исполнение служебных обязанностей в условиях, когда вся страна сплотилась в борьбе с невидимой угрозой, то считаем их недопустимыми для всех категорий граждан, особенно для персонала Вооруженных сил», - заключили в ведомстве.

По данным телеканала КТК, медперсонал военного госпиталя работает с инфицированными коронавирусом с 22 апреля, но им не выплачивают за это надбавки к зарплате. В приказ Минздрава эта категория врачей не вошла, так как их не планировали привлекать к борьбе с COVID-19. Сейчас в этом инфекционном стационаре находится около 100 пациентов.