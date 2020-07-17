Минздрав Казахстана решил объединить статистику по COVID-19 и пневмонии

В Казахстане объединят статистику по лабораторно подтвержденным случаям коронавируса и пневмонии. Об этом заявил глава министерства здравоохранения Алексей Цой.

«Помимо общепринятого статистического учета случаев коронавируса необходимо обратить внимание на пневмонию. В целях обеспечения максимальной прозрачности данных министерством здравоохранения объединены новые подходы к учету и формированию статистических данных. С учетом проведенных консультаций с европейским региональным бюро ВОЗ нами принято решение о переходе к кодированию и учету случаев COVID-19 по новым кодам. Таким образом, лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 будут объединены со случаями пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавируса», - заявил Цой на брифинге в пятницу.

Министр сообщил, что 11 июля ведомством было получено официальное уведомление ВОЗ по классификации и учету случаев COVID-19 в новом формате.

«До настоящего времени в Казахстане, как и большинстве стран, осуществлялся учет только лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Вместе с тем с третьей декады июня отмечен рост вирусных пневмоний без уточнения возбудителя, то есть лабораторно неподтвержденных. Статистика по заболеваемости и смертности COVID-19 будет формироваться из двух источников данных - лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и вирусных пневмоний, неуточненных, но имеющих схожие симптомы», - пояснил Цой

Он уточнил, что полный переход на кодировку COVID-19 с использованием новых кодов международной классификации болезни будет осуществлен с 1 августа, и для этого необходимо «принять меры по повышению компетенций медработников в части кодирования COVID – 19, настройке информационных систем и решению других технических вопросов».

Глава Минздрава считает, что новый подход «позволит делать правильные прогнозы заболеваемости».

«Министерство здравоохранения всецело понимает, что изменение подходов к учету приведет к ухудшению позиций Казахстана в международном рейтинге заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекций. Вместе с тем данный подход позволит делать правильные прогнозы заболеваемости, адекватно планировать необходимые ресурсы: медицинские кадры, койки, медицинское оборудование, лекарственные средства, а также обеспечить прозрачность статистики», - заявил он.

В свою очередь региональный директор по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро ВОЗ доктор Дорит Нитцан отметил, что рост статистики не будет означать, «что имеется увеличение случаев коронавируса».

«Казахстан перешел на переквалификацию случаев в соответствии с мировыми стандартами. Это очень важный шаг к идентифицированию того, болен ли пациент COVID-19 или другой болезнью. Но позвольте мне прояснить один очень важный момент для граждан. Переквалификация может показать увеличение случаев COVID-19. Это увеличение будет очень резким на момент процесса переквалификации. Это не означает, что имеется увеличение случаев коронавируса. А лишь то, что случаи со старой базы переквалифицируются, как вероятные случаи болезни КВИ», - пояснил он.