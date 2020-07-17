SCAT увеличивает количество рейсов для вывоза казахстанцев из России

Авиакомпания SCAT до конца июля выполнит 5 рейсов по вывозу казахстанцев из России, сообщила пресс-служба компании.

«Запросы на организацию рейсов, позволяющих вернуться казахстанцам на родину, поступают в авиакомпанию регулярно. Для удобства пассажиров SCAT запланировал 5 вывозных рейсов до конца июля», - говорится в сообщении.

Так, 20, 25 и 30 июля июля будут выполнены рейсы из Москвы в столицу Казахстана, 21 и 28 июля – из Москвы в Алматы. При этом на 20, 21 и 25 июля билеты уже в продаже.

Указывается, что рейсы организованы при поддержке посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

Также авиакомпания сообщила, что доставила в Алматы 21,5 тонн медикаментов и медицинского оборудования для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии. Груз прибыл в Казахстан вчера, 16 июля. А ранее, 11 июля, SCAT доставил в Актау кислородные генераторы и 11 медицинских специалистов из Российской Федерации.

«18 июля SCAT доставит порядка 12 тонн медикаментов в столицу РК- Нур-Султан.

Все рейсы организованы при поддержке правительства РК», - добавили в пресс-службе.