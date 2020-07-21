В Казахстане расследуют дела о хищении средств по программе цифровизации

Антикоррупционная служба расследует два уголовных дела в отношении высокопоставленных должностных лиц министерства цифрового развития и МОН по фактам хищения средств по программе цифровизации. Об этом сегодня на заседании коллегии агентства по противодействию коррупции по итогам первого полугодия 2020 года сообщил глава ведомства Алик Шпекбаев.

«Нам необходимо максимально погрузиться в реализацию государственной программы «Цифровой Казахстан», не допустив хищений бюджетных средств. В данном контексте хотел бы проинформировать, что в настоящее время мы расследуем 2 уголовных дела по цифровизации в отношении высокопоставленных должностных лиц министерств цифрового развития и образования и науки», - сказал Шпекбаев.

Он подчеркнул, что «пандемия заставила абсолютно все государства не просто решать конкретные проблемы через переформатирование системы госуправления и устоявшихся бизнес-процессов, а всерьез задуматься над эффективным управлением изменениями». И сейчас в мире «актуальна тема ускоренной цифровизации государственного управления».

«Анализ лучших практик борьбы с коронавирусом показал, что страны с развитыми и реально функционирующими государственными электронными сервисами, как Южная Корея и Сингапур, сумели быстро обуздать пандемию», - привел пример глава агентства.

