Более 1,4 млн казахстанцев уже получили соцвыплату в 42 500 тенге

По данным министерства труда и социальной защиты населения, социальную единовременную выплату в размере 42 500 тенге получили уже более 1,4 млн казахстанцев.

«По состоянию на 9.00 часов 23 июля принято 1 млн 912 тыс. уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле т.г., размер выплаты равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге. Выплата назначена 1 млн 536 тыс. человек. Денежные средства перечислены 1 млн 432 тыс. казахстанцам», - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минтруда, 797,7 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате, 467,4 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и Тelegram-боты, 192,9 тыс. человек – через портал 42500.enbek.kz, еще 453,9 тыс. человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

При этом 118,6 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников, а 995,7 тыс. заявлений поступило от индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, фрилансеров.

Напомним, с 16 июля осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку sms-сообщений для лиц, являющихся плательщиками ЕСП. С 18 июля плательщики ЕСП также могут подать заявку через порталы Egov.kz и 42500.enbek.kz; telegram-боты; приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu; мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня. С 17 июля принимаются заявки от индивидуальных предпринимателей; лиц, занимающихся частной практикой; физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера. Прием заявок от работодателей начался 19 июля.Прием всех заявлений будет продолжаться до 1 сентября.