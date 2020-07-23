Акимат Алматы направил на борьбу с пандемией коронавируса порядка 55 млрд тенге

На борьбу с коронавирусной инфекцией во время режима ЧП в Алматы было потрачено почти 17 млрд тенге. Сейчас, в связи с ухудшением ситуации, в местном бюджете отказались от неприоритетных расходов, а сэкономленные за счет этого 38 млрд тенге направили борьбу с пандемией, заявил в четверг в ходе онлайн-брифинга аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Что касается тех денег, которые нами выделяются. Мы начали эту работу еще во время ЧП. Первостепенно стояла задача обеспечения СИЗами, а также удержание цен на продукты питания и дезинфекция. В то время из городского бюджета и республиканского наши расходы составили почти 17 млрд тенге», - рассказал Сагинтаев, подчеркнув, что «сейчас ситуация более сложная».

В этой связи акимат сделал уточнение городского бюджета и убрал неприоритетные расходы.

«Мы получили 38 млрд тенге, которые полностью направили на борьбу с коронавирусом. Из них 10 млрд тенге ушли на стабилизацию лекарственного обеспечения, мы создали стабфонд. Из этих 10 млрд тенге, 5 млрд тенге – для обеспечения лекарствами аптек города. Здесь мы работаем с крупными дистрибьюторами, даем им беспроцентный кредит. И 5 млрд тенге – мы назвали его резервным фондом, который обеспечивает наши амбулаторные поликлиники и стационары в полном объеме наряду с основным единым поставщиком «СК-Фармация» лекарственными препаратами», - объяснил расходы Сагинтаев.

Кроме того, акимат дополнительно закупает «в большом объеме» необходимое оборудование, и еще деньги тратятся на дезинфекцию, которую не останавливают с 16 марта.

«Сегодня дезинфекция идет 3 раза в неделю. Плюс питание и проживание медработников. У нас 1,5 тыс. медработников сегодня проживают в гостиницах. Мы полностью оплачиваем трехразовое питание, а также делаем развозку до места работы», - подчеркнул глава города, заверив, что все потребности на сегодня «полностью закрыли».

Вместе с тем акимат готов к ухудшению ситуации осенью и, как заверяет Сагинтаев, если будут нужны дополнительные средства, то их обязательно найдут.

«Мы лучше пойдем по пессимистическому прогнозу, будем готовиться к худшему. И для этого необходимо также просчитать все, что необходимо: лекарства, СИЗы и все остальное. И по потребности, необходимости мы будем далее выделять дополнительные деньги», - пообещал глава города.