В Сатпаеве задержали подозреваемого в похищении ребенка, жители пытались устроить самосуд

В Сатпаеве задержан подозреваемый в похищении ребенка, жители пытались устроить над ним самосуд, в город стянуты силы Нацгвардии.

«23 июля в 21:00 в полицию города Сатпаев обратился житель Жезказгана, который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери. В результате поисковых мероприятий, в которых принимали участие весь личный состав отдела полиции города Сатпаева и волонтеры, ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома. Ребенок сейчас обследуется в больнице. Подозреваемый задержан», - говорится в сообщении на сайте Polisia.kz.

Как сообщает Sputnik Казахстан, перед домом, где обнаружили ребенка, собралась огромная толпа, люди требовали выдать подозреваемого им для расправы, стучали во все квартиры.

Для пресечения беспорядков на место были стянуты силы правопорядка, в город стянуты силы Национальной гвардии. Толпа направилась в сторону акимата города с требованием отдать им подозреваемого, власти города призвали всех разойтись по домам и не поддаваться провокациям. По словам пресс-секретаря акима города Сатпаева Назерке Сапарбек, девочка в настоящее время находится с матерью.

«Департаментом полиции Карагандинской области принимаются все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей города», - говорится в сообщении на сайте Polisia.kz.