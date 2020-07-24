Задержанный в Сатпаеве мужчина подозревается в похищении и изнасиловании пятилетней девочки – МВД

По факту пропажи пятилетней девочки в Сатпаеве начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса – похищение и изнасилование, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

«В полицию города Сатпаев поступило заявление о пропаже 5-летней девочки. Сразу же была создана следственно-оперативная группа и организованы поисковые мероприятия. Ребенок спустя несколько часов был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома и передан медикам. В этой же квартире был задержан подозреваемый и доставлен в органы внутренних дел. По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Его действия квалифицируются по двум статьям Уголовного кодекса – похищение человека, изнасилование малолетней», - рассказал Тургумбаев.

Он отметил, что на произошедшее остро отреагировали жители города, которые собрались на месте происшествия.

«Отдельными лицами были предприняты попытки совершения хулиганских действий, умышленного повреждения имущества. Все эти действия полицией были пресечены. В настоящее время обстановка в городе Сатпаев стабильная, ситуация находится под контролем», - заверил глава МВД.

Кроме того, по фактам, произошедшим в Сатпаеве и поселке Шорнак Туркестанской области, полицейские провели мониторинг социальных сетей и выявили «попытки провокаторов использовать данные происшествия для дестабилизации обстановки».

«В сети сброшены фото и видео, не имеющие отношения к произошедшему. В связи с этим прошу граждан доверять только официальным данным государственных органов и не участвовать в распространении заведомо ложной информации, и не поддаваться на провокационные призывы. Все нарушители общественного порядка в городе Сатпаев полицией будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом», - подчеркнул Тургумбаев.

Как сообщалось, 23 июля в 21:00 в полицию города Сатпаев обратился житель Жезказгана, который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери. В результате поисковых мероприятий ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома. В сообщении на сайте Polisia.kz указывалось, что задержан подозреваемый в похищении ребенка.

Между тем в соцсетях распространяются фото и видео, как толпа жителей города штурмует дом, в котором был обнаружен ребенок. Люди требовали выдать подозреваемого им для расправы. После толпа направилась в сторону акимата города и управления полиции, были сожжены несколько автомобилей, пользователи соцсетей писали, что в городе были слышны выстрелы.

По данным полиции, для пресечения беспорядков на место были стянуты силы правопорядка, в город стянуты силы Национальной гвардии. В акимате Карагандинской области заверили, что ситуация в городе стабилизировалась, на место выехал аким региона Женис Касымбек, а девочка обследуется в больнице.