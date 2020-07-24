112 заразившимся коронавирусом медикам назначена выплата в 2 млн тенге

112 заразившимся коронавирусом медикам назначена выплата в размере 2 млн тенге из государственного фонда социального страхования, сообщает в пятницу пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения. При этом в ведомстве отметили, что списки по погибшим медикам для выплат 10 млн тенге от министерства здравоохранения так и не поступили.

«По состоянию на 18:00 часов 24 июля единовременная социальная выплата из государственного фонда социального страхования на случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией в размере 2 млн тенге назначена 112 медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19. Денежные средства уже перечислены 73 медработникам, еще 39 – направлены на выплату», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что списки заразившихся медработников, которым положена выплата, составляют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения на основании результатов обследования. Общий свод заявок формирует министерство здравоохранения. Всего же от Минздрава в ГФСС поступило 123 заявки на выплату 2 млн тенге. Наибольшее количество из Алматы – 46, Алматинской области – 38, меньше всего из Северо-Казахстанской области – 10.

«По оставшимся 11 заявкам идет дополнительная перепроверка данных со стороны Минздрава. После предоставления уточненных данных этим медработникам сразу же будет произведено назначение выплаты», - подчеркнули в Минтруда.

При этом, отметили в пресс-службе, заявок «по случаям смерти медицинского работника от коронавирусной инфекции, заболевания вирусной пневмонией в ГФСС не поступало».