1,67 млн казахстанцев получили соцвыплату в 42 500 тенге

1,7 млн казахстанцев назначена социальная выплата в размере 42 500 тенге, ее уже получили 1,67 млн человек, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«По состоянию на 9.00 часов 25 июля принято почти 2,1 млн уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле т.г., размер выплаты равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге. Выплата назначена 1,7 млн человек. Денежные средства перечислены 1 млн 676 тыс. казахстанцам», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 804,4 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате, 521,1 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и Тelegram-боты, 249,4 тыс. человек – через портал 42500.enbek.kz, еще 524,5 тыс. человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

«В разрезе категорий граждан 804,4 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате); 150,2 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников; 1 млн 144 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера)», - проинформировали в министерстве.

Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября.