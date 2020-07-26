Число умерших от инфекции достигло 644 528 человек
Более 16 млн. человек заразились коронавирусом по всему миру
Фото с сайта tass.ru

В воскресенье число выявленных за все время наблюдения случаев заражения коронавирусом в мире превысило 16,04 млн., а смертей - 644,5 тыс. свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Больше всего случаев инфицирования - 4,17 млн. - приходятся на США. За ними следуют Бразилия - 2,39 млн. и Индия 1,38 млн. Наиболее высокая смертность также наблюдается в США, где скончалось 146,46 тыс. человек. Второе место занимает также занимает Бразилия с 86 449 смертями, а на третьем Великобритания, где зафиксировано 45 823 смерти.

В Казахстане к 26 июля заражены были 82 720 человек. По данным Минздрава на 21 июля, от коронавируса скончались 610 человек. Выздоровели при этом 51 823 человека

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