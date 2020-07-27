Для казахстанцев, потратившихся на лечение от коронавируса, предусмотрят бесплатную реабилитацию

В фонде социального медицинского страхования приняли решение финансировать услуги реабилитации казахстанцам, которые потратили свои средства на лечение от коронавирусной инфекции, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель правления фонда Болат Токежанов.

«С учетом того, что многие казахстанцы в период роста заболевания понесли карманные расходы на диагностику, лечение, лекарства от коронавируса или пневмонии, фонд принял решение о финансировании услуг реабилитации после перенесенной инфекции», - заявил Токежанов.

По его словам, в фонде проанализировали, что потребность среди населения на эти услуги очень высока, много вопросов на эту тему поступает и на контакт-центр 1406.

«Поэтому совместно с министерством здравоохранения фонд разрабатывает алгоритм ведения пациентов после болезни. Мы рассматриваем разные виды помощи на всех уровнях, начиная с уровня поликлиники до реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций, в зависимости от тяжести последствий», - проинформировал глава фонда.

Вместе с тем Токежанов сообщил, что сейчас ведется работа по подготовке системы здравоохранения к возможному увеличению пациентов. На основании консервативного прогноза до конца этого года, на дальнейшее лечение и диагностику коронавируса и пневмоний «отрабатывается вопрос о дополнительном выделении порядка 110 млрд тенге». Кроме того, в рамках ОСМС дополнительно будет выделено порядка 140 млрд тенге.

«Данные расчеты еще будут уточняться, так как они зависят от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка по коронавирусу и пневмонии», - отметил Токежанов.