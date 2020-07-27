Выплата возмещения вкладчикам ликвидированного «Банка Астаны» продлится до конца января 2021 года

Казахстанский фонд гарантирования депозитов принял решение о продлении срока действия соглашения с банком-агентом АО «Евразийский банк» еще на полгода. Вкладчики ликвидированного АО «Банк Астаны» смогут обратиться за выплатой гарантийного возмещения до 28 января 2021 года, сообщается на сайте КФГД.

Напомним, что выплата возмещения вкладчикам «Банка Астаны» производится с 26 января 2019 года. Срок выплат неоднократно продлевался, так как не все вкладчики обратились за возмещением.

«За прошедшие полтора года банк-агент выплатил вкладчикам АО «Банк Астаны» от имени и за счет средств фонда возмещение на сумму 37,1 млрд тенге, что составило 99% от общей суммы обязательств. На сегодняшний день остаток обязательств перед вкладчиками АО «Банк Астаны», которые не обратились за получением гарантийного возмещения, составляет 447 млн тенге. Всего возмещение получили 60 274 вкладчика, что составляет 22% от общего числа вкладчиков банка», - говорится в сообщении КФГД.

Фонд призывает вкладчиков банка, ранее не обращавшихся за выплатой гарантийного возмещения, посетить офисы «Евразийского банка» до конца срока действия соглашения.

«Банк Астаны» был лишен лицензии на проведение всех банковских операций 18 сентября 2018 года. 26 ноября 2018 года Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации банка – это решение вступило в законную силу 9 января 2019 года.