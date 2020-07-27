Сменился аким Павлодара

Глава Павлодарской области Абылкаир Скаков поблагодарил экс-акима города Кайрата Нукенова за работу и поставил задачи перед новым руководством Павлодара, среди которых восстановление экономического роста, создание условий для развития бизнеса, контроль качества и сроков реализации каждого проекта программы «Дорожная карта занятости».

«Также стоит ряд задач, связанных с жилищным строительством, работой КСК и подготовкой к отопительному сезону. Необходима четкая, стратегическая программа жилищного строительства. Но главный показатель работы акимата – это удовлетворенность жителей города и повышение доверия населения к власти. Акимату города необходимо укрепить прямой диалог с жителями", - добавил глава региона.

Ержан Иманслям родился в 1972 году в Павлодарской области. Окончил Красноармейский сельскохозяйственный техникум по специальности «Техник-механик», Казахский институт правоведения и международных отношений (бакалавр юриспруденции), Инновационный Евразийский университет (бакалавр экономики и бизнеса), Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова (бакалавр в области организации перевозок, движения и эксплуатации транспорта; магистр юридических наук), служил в пограничных войсках. В разные годы занимал различные должности в отделе внутренних дел и прокуратуре Качирского района, занимался частной юридической практикой, работал в акимате Качирского района, в том числе руководил аппаратом акима, был замакима города Аксу, руководителем аппарата акима Павлодара, заместителем акима Павлодара, акимом Тайыншинского района, а до нового назначения руководил управлением машиностроения комитета МИИР.