МСХ увеличило прогноз по сбору урожая зерновых до 20,5 млн тонн

В министерстве сельского хозяйства пересмотрели прогноз по урожаю зерна и повысили его с 18-18,5 млн тонн до 20,5 млн тонн. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр сельского хозяйства Нурбек Даирбеков.

«Дожди на прошлой и в начале этой недели хорошо поддержали посевы. Мы все-таки надеемся, что мы соберем на уровне, среднем за пять лет, и порядка 20,5 млн тонн зерновых совокупно мы соберем, что будет больше, чем в прошлом году. В прошлом году – 17,4 млн тонн», - сказал Даирбеков.

В целом, напомнил он, в текущем году сельхозтоваропроизводители засеяли 22,5 млн га, включая яровой сев зерновых 19,1 млн тонн. Из этого числа площадей 52% посевов являются хорошими, 42% - удовлетворительными и порядка 5,9% - в плохом состоянии.

Изначально МСХ прогнозировало урожай на уровне 2019 года или 17,4 млн тонн, но потом пересмотрело свой прогноз в сторону увеличения – до 18-18,5 млн тонн зерна.